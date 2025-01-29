Россияне с украинцами организовали нелегальный детсад в Таиланде

Khaosod: Граждане РФ, Украины и Мьянмы создали нелегальный детсад в Таиланде

Граждане России, Украины и Мьянмы создали нелегальный детский сад в Таиланде и были задержаны. Об этом сообщает издание Khaosod.

По данным издания, на таиландском острове Пханган были задержаны пять россиян, два украинца и гражданка Мьянмы. По подозрению правоохранительных органов, они организовали нелегальный детсад «CoolSchool», который работал без лицензии и разрешения властей. В публикации отмечается, что детский сад посещали дети иностранных граждан.

Согласно материалу, главными подозреваемыми являются россиянка Маргарита Хантемирова и украинец Александр Липес, ответственные за организацию учреждения. Остальные задержанные подозреваются в трудовой деятельности без разрешения властей.

13 декабря в Тунисе была задержана группа российских туристов. По данным посольства, путешественники близко подошли к объектам «чувствительной инфраструктуры», в том числе находящимся в ведении министерства обороны Туниса.

