Россиянин избил щенка в лифте и попал на видео

Житель Екатеринбурга избил щенка в лифте на глазах у соседки

Житель Екатеринбурга избил щенка в лифте в жилом комплексе «Уральский» на глазах у соседки. Действия россиянина попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

На представленном ролике видно, как мужчина держит на руках щенка. Горожанин дергает животное за лапы и наносит ему удары кулаками. За происходящим наблюдает женщина, но не вмешивается. Затем екатеринбуржец выходит с собакой на улицу и продолжает истязать ее — он волочит ее по снегу и бьет ногами. Животное при этом скулит.

Соседи рассказали порталу Е1.ru, что намерены обратиться в полицию и к зоозащитникам, чтобы спасти собаку от насилия.

«Кто знает, что происходит в квартире? Если мужчину даже не остановило наличие соседей и камер!» — возмутился один из жителей.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге возбудили дело против 42-летнего мужчины, избившего собаку своей сожительницы.