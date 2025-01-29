Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:08, 29 января 2025Россия

Россиянин избил щенка в лифте и попал на видео

Житель Екатеринбурга избил щенка в лифте на глазах у соседки
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Житель Екатеринбурга избил щенка в лифте в жилом комплексе «Уральский» на глазах у соседки. Действия россиянина попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

На представленном ролике видно, как мужчина держит на руках щенка. Горожанин дергает животное за лапы и наносит ему удары кулаками. За происходящим наблюдает женщина, но не вмешивается. Затем екатеринбуржец выходит с собакой на улицу и продолжает истязать ее — он волочит ее по снегу и бьет ногами. Животное при этом скулит.

Соседи рассказали порталу Е1.ru, что намерены обратиться в полицию и к зоозащитникам, чтобы спасти собаку от насилия.

«Кто знает, что происходит в квартире? Если мужчину даже не остановило наличие соседей и камер!» — возмутился один из жителей.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге возбудили дело против 42-летнего мужчины, избившего собаку своей сожительницы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Звенья одной цепи». В России ответили на слова о подготовке покушения на Путина и напомнили о нападениях на Трампа и Фицо

      Мужчина поймал крупного окуня и побил 17-летний рекорд

      16-летняя российская школьница выпила энергетик и забилась в конвульсиях

      Мужчина лишился ног после полученного во время готовки ожога

      Российский школьник поджег здание совета депутатов по указке мошенников с Украины

      Лолита заявила об отмене концертов

      В США узнали о попытке кандидата на пост директора Нацразведки скрыть связи с сектой

      Создан робот-медуза на электролите

      Бойцы СВО записали видеообращение и потребовали справедливости

      Варламов посетил Южную Корею и сравнил цены на продукты в Сеуле и Москве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше