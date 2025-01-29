Россиянин ушел на перекур и не выжил

Рабочий пермского завода выкурил сигарету на рабочем месте и не выжил

Рабочий пермского телефонного завода «Телта» выкурил сигарету на рабочем месте и не выжил. Об этом сообщается на сайте Государственной инспекции труда в Пермском крае.

По информации службы, рабочему стало плохо во время перекура, на который он ушел в подсобное помещение. Мужчина начал задыхаться, и попытки оказать ему первую помощь результата не дали.

«В настоящее время формируется комиссия по расследованию несчастного случая», — сообщили в филиале Роструда.

Ранее сообщалось, что звонок телефона привел россиян к лежащему рядом со шприцами коллеге без признаков жизни.