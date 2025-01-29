Россиянина осудили на два года за призывы свергнуть власть в России

Жителя Красноярского края осудили на 2 года за призывы свергнуть власть в России

2-й Восточный окружной военный суд приговорил к двум годам лишения свободы жителя Красноярского края Анатолия Трошина за призывы свергнуть власть в России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По данным ведомства, россиянин публиковал в Telegram посты, оправдывающие теракты и призывающие к свержению российской власти. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Отмечается, что мужчину уже судили по статье 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») УК РФ. Он купил закладку с мефедроном за шесть тысяч рублей. Тогда суд оштрафовал его на 15 тысяч рублей.

Ранее 1-й Восточный окружной военный суд приговорил жительницу Амурской области к трем годам условно и штрафу по делу о дискредитации Вооруженных сил России.