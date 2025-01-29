Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:31, 29 января 2025Силовые структуры

Россиянина осудили на два года за призывы свергнуть власть в России

Жителя Красноярского края осудили на 2 года за призывы свергнуть власть в России
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

2-й Восточный окружной военный суд приговорил к двум годам лишения свободы жителя Красноярского края Анатолия Трошина за призывы свергнуть власть в России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По данным ведомства, россиянин публиковал в Telegram посты, оправдывающие теракты и призывающие к свержению российской власти. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Отмечается, что мужчину уже судили по статье 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») УК РФ. Он купил закладку с мефедроном за шесть тысяч рублей. Тогда суд оштрафовал его на 15 тысяч рублей.

Ранее 1-й Восточный окружной военный суд приговорил жительницу Амурской области к трем годам условно и штрафу по делу о дискредитации Вооруженных сил России.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российского посла пригласили в МИД Азербайджана. Баку не понравились публикации в СМИ о крушении самолета в Актау

      Екатерина Варнава снялась в боди

      Российских детей научат создавать «устойчивые семьи»

      Пленный солдат ВСУ призвал новобранцев к бунту против командования

      На Украине признали потерю Великой Новоселки

      Не попавший в бар из-за «запрещенной в ЕС» символики боец СВО прокомментировал инцидент

      Стало известно о попытке атаки ВСУ на российскую нефтеперекачивающую станцию

      Жители Гренландии определились со своим выбором между США и Данией

      Названы два простых способа отсрочить старческое слабоумие

      Россиянина осудили на два года за призывы свергнуть власть в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше