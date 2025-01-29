Россиянка описала секс-тур в Турцию фразой «я думала, что залетела от итальянца»

Российская путешественница отправилась в Турцию ради секс-тура и описала поездку фразой «я думала, что залетела от итальянца». Своими впечатлениями Карина из Санкт-Петербурга поделилась с «Лентой.ру».

По словам девушки, она поехала в Стамбул в одиночку и нашла в приложении для знакомств туриста из Италии. Мужчина пригласил россиянку на свидание, которое потом продолжилось в отеле. Попрощавшись с бойфрендом, Карина вернулась в родной город, а вскоре после этого заметила признаки беременности.

«Я была в ужасе, думала, что залетела от итальянца. Побежала в аптеку за тестом, сделала два», ― рассказала петербурженка. Однако оба теста оказались отрицательными.

Ранее российская туристка сходила на свидание с французом в отпуске и удивилась его взглядам на отношения. Путешественница Полина рассказала, что на отдыхе в Италии она познакомилась в баре с молодым человеком в возрасте примерно 30 лет.