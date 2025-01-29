Российская путешественница объяснила популярность секс-туров среди соотечественников возможностью разгрузиться. Своими размышлениями она поделилась с «Лентой.ру».

«Вообще говоря, секс в отпуске ― это как смотреть порно в закрытой комнате. Ты точно знаешь, что никто об этом не узнает, и ты просто уедешь домой, не испытывая угрызений совести или сожалений. Это определенно разгружает человека», ― рассказала Карина из Санкт-Петербурга.

Ранее российская туристка сходила на свидание с иностранцем во время путешествия по Австрии и осталась без денег в чужой стране. По словам Марии, она встретила румына по имени Сорин в шестиместном номере хостела в Вене.