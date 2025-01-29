Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:42, 29 января 2025Путешествия

Российская путешественница объяснила популярность секс-туров среди соотечественников

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: STEKLO / Shutterstock / Fotodom

Российская путешественница объяснила популярность секс-туров среди соотечественников возможностью разгрузиться. Своими размышлениями она поделилась с «Лентой.ру».

«Вообще говоря, секс в отпуске ― это как смотреть порно в закрытой комнате. Ты точно знаешь, что никто об этом не узнает, и ты просто уедешь домой, не испытывая угрызений совести или сожалений. Это определенно разгружает человека», ― рассказала Карина из Санкт-Петербурга.

Ранее российская туристка сходила на свидание с иностранцем во время путешествия по Австрии и осталась без денег в чужой стране. По словам Марии, она встретила румына по имени Сорин в шестиместном номере хостела в Вене.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Они хотят посеять страх и панику». Сербию захлестнули массовые протесты. Чего хотят их участники и что они говорят о России?

      Европа заключила контракт на миссию к «русской планете»

      В Крыму отчитались о выделении земли участникам спецоперации

      Мужчина прожил 120 дней под водой и побил рекорд

      Безработный россиянин изнасиловал двух односельчанок и попал под статью

      Имущество сына Порошенко арестовали из-за уклонения от службы

      Обнародован список вошедших в программу льготного автокредитования

      Российская путешественница объяснила популярность секс-туров среди соотечественников

      Финляндия нашла выход из лесопромышленного кризиса

      В Москве курьер украл цифры этажа и квартир в элитном ЖК

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше