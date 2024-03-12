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17:38, 12 марта 2024Путешествия

Россиянка сходила на свидание с иностранцем и осталась без денег в чужой стране

Россиянка сходила на свидание с иностранцем в Австрии и осталась без денег

Фото: Nathan Dumlao / Unsplash

Российская туристка сходила на свидание с иностранцем во время путешествия по Австрии и осталась без денег в чужой стране. О неприятном инциденте девушка рассказала в беседе с «Лентой.ру».

По словам Марии, она встретила румына по имени Сорин в шестиместном номере хостела в Вене. Они сразу нашли общий язык и стали проводить много времени вместе. «Как мне казалось, между нами с первого взгляда пробежала искра. Общаться было очень легко — он постоянно шутил и рассказывал много интересного о Вене», — поделилась путешественница.

Пара много гуляла по городу и посещала достопримечательности. Спустя неделю знакомства Мария уже влюбилась в нового знакомого и заметила, что ее чувства взаимны. Когда наступил момент расставания, влюбленные договорилась встретиться в другой стране Европы в течение месяца.

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Собрав вещи, они готовились выселиться из номера, когда Мария решила зайти в туалет и отдала сумку с деньгами и билетами своему другу. «Я вышла из туалета, моя сумка висела на ручке чемодана, кошелек с деньгами и билетом на автобус до аэропорта испарились вместе с Сорином и его вещами», — вспомнила россиянка.

При этом в сумке остались телефон, паспорт и билет на рейс. В итоге девушке пришлось одалживать деньги у незнакомого постояльца хостела, чтобы добраться до аэропорта и улететь домой.

Ранее иностранная туристка съездила в Египет и пожаловалась на мошенников, отсутствие безопасности и «неудобные взгляды» местных мужчин. Она отметила, что агрессивные мошенники превратили ее поездку в кошмар — в какой-то момент у туристки появилось ощущение, что она никому не может доверять.

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      Зарина Дзагоева
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