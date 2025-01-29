Российские туристы с детьми едва не утонули на экскурсии в Таиланде

Судно с российскими туристами ушло под воду во время экскурсии в Таиланде

Российские туристы с детьми отправились на экскурсию на остров Пхи-Пхи в Таиланде и едва не утонули. Об этом пишет Telegram-канал Readovka.

Путешественник по имени Михаил рассказал изданию, что он купил для семьи лодочный тур в местном агентстве Patong Wisdom Tour за 3,3 тысячи батов (около 9,5 тысячи рублей). При этом вместо распечатанного чека ему дали написанный от руки на бумажке.

По словам россиянина, во время движения на судне послышался скрежет и оно стало уходить под воду. На борту началась паника, одна из женщин упала в воду и запуталась в веревках, ее удалось вытащить.

Оказавшихся в беде туристов заметило проплывающее мимо рыболовецкое судно, которое забрало их на борт. По возвращении на берег пострадавшие обратились к организаторам тура, но деньги им возвращать отказались.

13 января у берегов популярного тайского курорта Пхукет затонуло судно с десятками туристов. Оно перевернулось и всего за 20 минут полностью ушло под воду.