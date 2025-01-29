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12:03, 29 января 2025Путешествия

Российские туристы с детьми едва не утонули на экскурсии в Таиланде

Судно с российскими туристами ушло под воду во время экскурсии в Таиланде
Алина Черненко

Кадр: Telegram-канал Readovka

Российские туристы с детьми отправились на экскурсию на остров Пхи-Пхи в Таиланде и едва не утонули. Об этом пишет Telegram-канал Readovka.

Путешественник по имени Михаил рассказал изданию, что он купил для семьи лодочный тур в местном агентстве Patong Wisdom Tour за 3,3 тысячи батов (около 9,5 тысячи рублей). При этом вместо распечатанного чека ему дали написанный от руки на бумажке.

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По словам россиянина, во время движения на судне послышался скрежет и оно стало уходить под воду. На борту началась паника, одна из женщин упала в воду и запуталась в веревках, ее удалось вытащить.

Оказавшихся в беде туристов заметило проплывающее мимо рыболовецкое судно, которое забрало их на борт. По возвращении на берег пострадавшие обратились к организаторам тура, но деньги им возвращать отказались.

13 января у берегов популярного тайского курорта Пхукет затонуло судно с десятками туристов. Оно перевернулось и всего за 20 минут полностью ушло под воду.

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