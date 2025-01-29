Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:47, 29 января 2025Россия

Российские военные вошли в тыл ВСУ

Минобороны РФ: Российские военные вышли в тыл ВСУ и обеспечили прибытие колонны
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости / Станислав Красильников

Группа российских военных, возглавляемая капитаном Виктором Шалдиным, вошла в тыл бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и обеспечила прибытие колонны в заданный район без потерь. Об сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

В публикации говорится, что капитан Виктор Шалдин, возглавляя группу российских солдат, выполнял задание по обнаружению вооруженных формирований противника в определенном районе. Во время продвижения по местности он заметил, что украинские боевики готовят засаду на предполагаемом пути российской колонны.

Быстро оценив ситуацию, Виктор решил первым атаковать врага. Его группа, совершив маневр и воспользовавшись неровностями рельефа, незаметно обошла боевиков с тыла и, внезапно напав, уничтожила часть их личного состава и техники.

Как заявили в ведомстве, внезапные и решительные действия российских военнослужащих не позволили противнику перестроиться в боевой порядок для отражения атаки.

Ранее стало известно, что танки спецназа «Ахмат» уничтожили три бронемашины Вооруженных сил Украины прямой наводкой в Курской области. Отмечается, что спецназ поразил цели при обороне хутора Бердин в российском регионе.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Они месяц не просуществуют, если прекратятся деньги». Путин назвал условия для переговоров с Украиной и окончания СВО

      На грузовом судне в Красном море произошел взрыв

      Путин рассказал о начале переговоров с Украиной

      Актриса показала фигуру в купальнике в 53 года

      Российские военные вошли в тыл ВСУ

      В Италии одобрили указ о продолжении военной помощи Украине

      Сумма требований телеканалов России к Google достигла 1,8 дуодециллиона рублей

      Российского посла пригласили в МИД Азербайджана из-за публикаций об авиакатастрофе в Актау

      Зеленский посчитал себя сильным лидером в ответ на заявление Путина

      В МИД России высказались о ситуации с портом в сирийском Тартусе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше