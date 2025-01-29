Минобороны РФ: Российские военные вышли в тыл ВСУ и обеспечили прибытие колонны

Группа российских военных, возглавляемая капитаном Виктором Шалдиным, вошла в тыл бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и обеспечила прибытие колонны в заданный район без потерь. Об сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

В публикации говорится, что капитан Виктор Шалдин, возглавляя группу российских солдат, выполнял задание по обнаружению вооруженных формирований противника в определенном районе. Во время продвижения по местности он заметил, что украинские боевики готовят засаду на предполагаемом пути российской колонны.

Быстро оценив ситуацию, Виктор решил первым атаковать врага. Его группа, совершив маневр и воспользовавшись неровностями рельефа, незаметно обошла боевиков с тыла и, внезапно напав, уничтожила часть их личного состава и техники.

Как заявили в ведомстве, внезапные и решительные действия российских военнослужащих не позволили противнику перестроиться в боевой порядок для отражения атаки.

Ранее стало известно, что танки спецназа «Ахмат» уничтожили три бронемашины Вооруженных сил Украины прямой наводкой в Курской области. Отмечается, что спецназ поразил цели при обороне хутора Бердин в российском регионе.