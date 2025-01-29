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09:40, 29 января 2025Россия

Российских детей научат создавать «устойчивые семьи»

В Минпросвещения заявили, что вожатые в лагерях научат детей создавать семьи
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

В России детей в лагерях научат создавать «устойчивые семьи» и любить малую родину. Об этом стало известно «Ведомостям».

Минпросвещения представило проект единой программы по воспитательной работе в детских лагерях России. В нем заявлено, что вожатые и сотрудники лагерей должны будут прививать своим подопечным знания о малой родине, а также ориентировать воспитанников 15–17 лет «на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных семейных ценностей». 

Как разузнали «Ведомости», основой для программы стали традиционные духовно-нравственные ценности России, следует из проекта. Предположительно, работа с детьми в лагерях будет состоять из трех тематических блоков.

Так, первый планируют посвятить изучению достижений мировой истории, культуры и науки. Второй будет призван развить у ребенка идеи суверенитета и безопасности России. Третий блок подразумевает воспитание у ребенка культуры здорового образа жизни, достоинства личности, свободы слова и семейных ценностей.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил, что в школы вернется предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России».

ЖЗЛ
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