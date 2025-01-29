Российский военный рассказал о прячущихся по подвалам в Курской области солдатах ВСУ

ТАСС: Солдаты ВСУ прячутся по подвалам в Курской области

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) прячутся по подвалам в селе Черкасское Поречное Курской области. Об этом рассказал оператор дрона-разведчика спецназа «Ахмат» с позывным Будут, передает ТАСС.

«Военнослужащие противника не ведут себя активно, в основном прячутся, боятся выходить. Сейчас уже очень редко замечаю технику. Резервы завозят пешком в основном», — заявил Будут.

По его словам, российские военные отслеживают ротации украинских подразделений в приграничье и наносят по ним удары. Среди последних целей, которые он озвучил, — пункт управления беспилотников, скопление пехоты противника и бронемашины как советского производства, так и иностранного.

Бои с ВСУ в Курской области ведутся с 6 августа 2024 года. Ранее сообщалось об уничтожении наблюдательных постов Украины в российском регионе.