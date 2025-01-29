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08:54, 29 января 2025Россия

Стало известно об уничтожении наблюдательных постов ВСУ в российском регионе

Минобороны: Военные ВС РФ уничтожили наблюдательные посты ВСУ в Курской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Военные Вооруженных сил России (ВС РФ) уничтожили наблюдательные посты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом стало известно из доклада Минобороны (МО РФ), передает ТАСС.

По данным оборонного ведомства, экипажи танков Т-72Б3М группировки войск «Север» нанесли удар по опорным пунктам, наблюдательным постам и блиндажам противника. Атаку, как уточнили в МО РФ, совершили «с эффектом неожиданности». «Противник не знает, откуда на этот раз прилетят снаряды», — заявили в министерстве.

В Минобороны добавили, что российские военные на постоянной основе проводят воздушную разведку и выявляют участки местности, где сосредоточены подразделения ВСУ, пытающиеся закрепиться в российском регионе. Разведку, в частности, ведут с помощью беспилотных летательных аппаратов.

«Собранные данные оперативно передаются в полевые штабы и командирам рот. Все военнослужащие имеют боевой опыт с разных направлений спецоперации и хорошо знают, как действует противник», — заключили в ведомстве.

Бои с украинскими подразделениями в Курской области ведутся с 6 августа, Ранее были опубликованы кадры уничтожения спрятанной возле домов техники ВСУ в приграничье. На видео можно увидеть момент приближения к технике противника.

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