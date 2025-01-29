Стало известно об уничтожении наблюдательных постов ВСУ в российском регионе

Военные Вооруженных сил России (ВС РФ) уничтожили наблюдательные посты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом стало известно из доклада Минобороны (МО РФ), передает ТАСС.
По данным оборонного ведомства, экипажи танков Т-72Б3М группировки войск «Север» нанесли удар по опорным пунктам, наблюдательным постам и блиндажам противника. Атаку, как уточнили в МО РФ, совершили «с эффектом неожиданности». «Противник не знает, откуда на этот раз прилетят снаряды», — заявили в министерстве.
В Минобороны добавили, что российские военные на постоянной основе проводят воздушную разведку и выявляют участки местности, где сосредоточены подразделения ВСУ, пытающиеся закрепиться в российском регионе. Разведку, в частности, ведут с помощью беспилотных летательных аппаратов.
«Собранные данные оперативно передаются в полевые штабы и командирам рот. Все военнослужащие имеют боевой опыт с разных направлений спецоперации и хорошо знают, как действует противник», — заключили в ведомстве.
Бои с украинскими подразделениями в Курской области ведутся с 6 августа, Ранее были опубликованы кадры уничтожения спрятанной возле домов техники ВСУ в приграничье. На видео можно увидеть момент приближения к технике противника.