Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:13, 29 января 2025Россия

Российскую воспитательницу заподозрили в избиениях детсадовцев

В Красноярском крае воспитательницу заподозрили в избиениях детсадовцев
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

В поселке Солнечный Красноярского края воспитательницу из детского сада №106 заподозрили в избиениях воспитанников. Об этом стало известно порталу Ngs24.ru.

По данным российского издания, мать одного из детей по камерам увидела, как няня схватила ее сына и грубо поволокла переодеваться. Также она шлепнула его.

На следующий день жительница Красноярского края заметила, как та же воспитательница швыряла тапками в другого ребенка.

Родительница решила обсудить вопрос с заведующей, однако та заверила, что подобных случаев больше не было. В свою очередь старшая воспитательница заявила, что не припоминает подобных инцидентов в дошкольном учреждении.

До этого сообщалось, что в Красноярске воспитательницу детского дома заподозрили в избиении трех мальчиков.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Украинский дрон атаковал дом в Белгородской области. Погибли мать и двухлетний ребенок

      В Харьковской области рассказали о вымогательстве денег у мобилизованных в ВСУ

      Одноклубник Овечкина рассказал об огромной популярности россиянина в США и Канаде

      В Кремле высказались о переводе стрелок часов Судного дня

      В Кремле оценили результаты переговоров России и Сирии

      Армия России ударила по военным аэродромам Украины

      Новые власти Сирии попросили у России компенсации «для восстановления доверия»

      В ВСУ рассказали об отправке пьяных военных на передовую

      В Кремле прокомментировали слова Карлсона о планах Байдена убить Путина

      Предсказана судьба Гренландии при администрации Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше