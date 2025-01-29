Российскую воспитательницу заподозрили в избиениях детсадовцев

В Красноярском крае воспитательницу заподозрили в избиениях детсадовцев

В поселке Солнечный Красноярского края воспитательницу из детского сада №106 заподозрили в избиениях воспитанников. Об этом стало известно порталу Ngs24.ru.

По данным российского издания, мать одного из детей по камерам увидела, как няня схватила ее сына и грубо поволокла переодеваться. Также она шлепнула его.

На следующий день жительница Красноярского края заметила, как та же воспитательница швыряла тапками в другого ребенка.

Родительница решила обсудить вопрос с заведующей, однако та заверила, что подобных случаев больше не было. В свою очередь старшая воспитательница заявила, что не припоминает подобных инцидентов в дошкольном учреждении.

До этого сообщалось, что в Красноярске воспитательницу детского дома заподозрили в избиении трех мальчиков.