Шольц высказался о сравнении политики Германии с игрой в покер

Шольц: Политика Германии не является игрой в покер

Политика Германии не является игрой в покер. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщает Tagesspiegel.

Шольц раскритиковал кандидата в канцлеры Германии от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца и назвал его предложения об ужесточении миграционной политики незаконными. «Вы [Мерц] говорите, что идете ва-банк со своими предложениями, как говорят в игре в покер. Но политика в нашей стране — это не игра в покер», — сказал он.

По словам канцлера, существуют границы, которые государственный деятель не должен переходить. Он подчеркнул, что единство Европы также не является ставкой, в глава немецкого правительства не должен быть игроком, потому что в худшем случае он принимает решение о войне или мире.

Ранее стало известно, что правая немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) обогнала по рейтингу Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) Шольца. Отмечается, что за АдГ на досрочных выборах в бундестаг готовы проголосовать 23 процента респондентов, а за СДПГ — 15.