Словацкая оппозиция вновь не смогла открыть голосование о вотуме недоверия Фицо

Teraz: Оппозиция Словакии не смогла открыть голосование о вотуме недоверия Фицо

Оппозиция Словакии вновь не смогла открыть сессию парламента Словакии по голосованию о вотуме недоверия правительству премьер-министра страны Роберта Фицо. Об этом сообщает Teraz.

«Внеочередное заседание Национального совета (НП) Словацкой Республики по отзыву правительства в среду не открылось в среду. Кворум депутатов отсутствовал. В зале заседания присутствовало всего 58 из них, то есть меньше необходимого количества», — говорится в материале.

Как отмечает портал, словацкая оппозиция вновь попытается обсудить вотум недоверия правительству в 11:00 по местному времени.

Ранее в Словакии начались протесты против правительства Фицо. Уточняется, что протестующие вышли под лозунгом «Словакия — это Европа», а организатором акции выступила проукраинская организация «Мир Украине».