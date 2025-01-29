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13:01, 29 января 2025Мир

Словацкая оппозиция вновь не смогла открыть голосование о вотуме недоверия Фицо

Teraz: Оппозиция Словакии не смогла открыть голосование о вотуме недоверия Фицо
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Роберт Фицо

Роберт Фицо. Фото: Radovan Stoklasa / File Photo / Reuters

Оппозиция Словакии вновь не смогла открыть сессию парламента Словакии по голосованию о вотуме недоверия правительству премьер-министра страны Роберта Фицо. Об этом сообщает Teraz.

«Внеочередное заседание Национального совета (НП) Словацкой Республики по отзыву правительства в среду не открылось в среду. Кворум депутатов отсутствовал. В зале заседания присутствовало всего 58 из них, то есть меньше необходимого количества», — говорится в материале.

Как отмечает портал, словацкая оппозиция вновь попытается обсудить вотум недоверия правительству в 11:00 по местному времени.

Ранее в Словакии начались протесты против правительства Фицо. Уточняется, что протестующие вышли под лозунгом «Словакия — это Европа», а организатором акции выступила проукраинская организация «Мир Украине».

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