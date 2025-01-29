Собчак обратилась к срывающим концерты Лолиты активистам

Собчак поддержала Лолиту в борьбе с активистами, срывающими концерты певицы

Журналистка Ксения Собчак похвалила певицу Лолиту Милявскую за борьбу с активистами, которые срывают ее концерты. В своем Telegram-канале она призвала оставить исполнительницу в покое.

Журналистка поддержала решение Лолиты обратиться в Следственный комитет (СК) для проверки на экстремизм людей, отменяющих ее выступления. «Лолита — большая молодец, что не боится бороться с мракобесами», — написала она.

Собчак добавила, что ее удивляют «воюющие» против певицы люди, посоветовав им «отстать от человека» и позволить ей «дарить людям радость».

Ранее Лолита сообщила, что некие общественники рассылают в социальных сетях требования «противостоять» проведению ее концертов и не допускать «шабаша». Она потребовала проверить их на экстремизм и рассказала, что уже готовит обращение в СК.