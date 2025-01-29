Сообщение об управлении дронами при помощи PlayStation и Xbox не подтвердилось

Депутат Горелкин: запрет поставок консолей в РФ усложнит жизнь лишь геймерам

Газета Financial Times опубликовала заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас, в котором она отмечает, что российские военные управляют дронами при помощи консолей PlayStation и Xbox, поэтому Евросоюз должен запретить их поставки в Россию. Эта информация не подтвердилась.

По словам Каллас, ЕС рассматривает различные типы товаров, которые помогают Москве вести боевые действия на Украине. «Даже консоли для видеоигр, потому что, по-видимому, именно с них они управляют дронами», — заметила она. Отдельно верховный представитель выделила игровые приставки PlayStation от Sony и Xbox от Microsoft.

Гендиректор компании-импортера «Ачивка», глава Русской ассоциации дистрибьютеров и импортеров видеоигр Яша Хаддажи заявил РБК, что в ЕС нет ни одной страны, которая производила бы игровые консоли.

«Импортируемые в Россию игровые консоли даже не проходят транзитом через Европейский союз, поэтому это заявление либо демонстрирует полное отсутствие понимания индустрии видеоигр, либо является очередной пустой жестикуляцией», — отметил он.

Также все крупнейшие производители консолей — Sony, Microsoft и Nintendo — приостановили продажи в РФ в 2022 году после начала боевых действий и введения санкций. Их продукцию ввозят в страну по параллельному импорту.

Зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат фракции «Единая Россия» Антон Горелкин заявил, что намерением ввести запрет на поставку в РФ игровых консолей PlayStation и Xbox чиновники ЕС хотят лишь усложнить жизнь российским геймерам.

«При этом ни японская компания Sony, ни американская Microsoft к Европе отношения не имеют, но, как сообщается, их могут заставить блокировать консоли, ввезенные в РФ по параллельному импорту», — отметил депутат. Он также задался вопросом, согласятся ли на это владельцы консолей, которые зарабатывают деньги на поставках в Россию.

Основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев заявил НСН, что управлять дроном можно игровым контроллером от любой приставки. По его словам, от PlayStation или Xbox для управления может использоваться только джойстик. При этом, для данной задачи подойдет игровой контроллер и от любой другой приставки.

«Вся это история звучит так же абсурдно, как, например, предложение запретить ввозить в Россию стиральные машинки по причине того, что из них достают микрочипы и вставляют их в баллистические ракеты. Это все сказка про злого русского гения, который якобы даже из игровых приставок делает оружие».

Специалист по Центральной и Восточной Европе, доцент РГГУ Вадим Трухачев также назвал абсурдной идею Каллас. Он также отметил, что управление Каллас европейской дипломатией дает Москве большие возможности. «Она дров наломает по всему миру с её снобизмом, слабой подготовкой и неумением разговаривать за пределами Европы, поэтому надо использовать то, что именно она рулит европейской дипломатией», — заявил Трухачев.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»