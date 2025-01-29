Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:57, 29 января 2025Мир

США решили депортировать нелегалов в СССР и Югославию

Миграционная служба США решила депортировать нелегалов в СССР и Югославию
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Luis Echeverria / Reuters

США решили депортировать нелегалов в СССР и Югославию. Об этом сообщает Fox News.

По состоянию на конец 2024 года на учете Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) страны состояли 1 445 549 человек. Большинство из них являются гражданами Мексики (252 044 нелегальных мигранта), Гватемалы (253 413), Гондураса (261 651) и Сальвадора (203 822). Однако в списке присутствуют подлежащие высылке граждане СССР (337 человек) и несуществующей ныне Югославии (845). Гражданство еще 1,451 человека не установлено.

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился кратно увеличить количество арестов нелегальных мигрантов — с нескольких сотен до полутора тысяч задержаний в сутки. Сотрудники ICE рассказали, что особенно пристальное внимание миграционная служба будет уделять мигрантам, подозреваемым в совершении уголовных преступлений.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Высокопоставленные силовики задержаны по делу главы «Фонбета». При обыске изъяты два миллиона долларов

      Названо возможное орудие убийства трех лесников в Калужской области

      Над Крымом сбили два беспилотника

      Трамп раскрыл судьбу «худших преступников-нелегалов»

      В Грузии назвали абсурдной резолюцию ПАСЕ о выборах

      Бернар Арно лишился более десяти миллиардов долларов за день

      Собчак обратилась к срывающим концерты Лолиты активистам

      В Пакистане мужчина убил свою дочь из-за видео в TikTok

      Задержанный глава «Фонбета» Анохин похвастался костюмами от Brioni и часами с бриллиантами

      Фетисов рассказал об изменившем его жизнь Путине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше