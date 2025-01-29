Миграционная служба США решила депортировать нелегалов в СССР и Югославию

США решили депортировать нелегалов в СССР и Югославию. Об этом сообщает Fox News.

По состоянию на конец 2024 года на учете Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) страны состояли 1 445 549 человек. Большинство из них являются гражданами Мексики (252 044 нелегальных мигранта), Гватемалы (253 413), Гондураса (261 651) и Сальвадора (203 822). Однако в списке присутствуют подлежащие высылке граждане СССР (337 человек) и несуществующей ныне Югославии (845). Гражданство еще 1,451 человека не установлено.

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился кратно увеличить количество арестов нелегальных мигрантов — с нескольких сотен до полутора тысяч задержаний в сутки. Сотрудники ICE рассказали, что особенно пристальное внимание миграционная служба будет уделять мигрантам, подозреваемым в совершении уголовных преступлений.