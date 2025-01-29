Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:58, 29 января 2025Бывший СССР

Стало известно о наступлении российских военных в Харьковской области

ВС России наступают в Харьковской области и расширяют плацдармы на реке Оскол
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России успешно наступают в Харьковской области и расширяют плацдармы. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источник.

«Российские войска закрепились уже на двух плацдармах за рекой Оскол», — отметил собеседник канала.

Вместе с тем попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) выбить российских военных из поселка Двуречная в Харьковской области провалились.

28 января стало известно о переходе под контроль российских войск Двуречной. Населенный пункт был взят подразделениями группировки войск «Запад». Информацию об этом подтвердили в Министерстве обороны России.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      США приостановили военную поддержку Украины

      Бизнесмена заочно осудили за растрату 424 миллионов рублей «дочки» «Роснано»

      Работающим весь день за компьютером людям дали советы по профилактике частой проблемы

      Российская модель вышла на подиум на Неделе моды в Париже

      Украина освободила около семи тысяч заключенных для службы в ВСУ

      Раскрыты подробности расправы над тремя лесничими в российском регионе

      В России высказались о последствиях отключения еще 15 банков от SWIFT

      Зеленский призвал Китай увеличить давление на Россию

      Комики станут тренерами на матче звезд КХЛ

      Генпрокуратура подала иск к главной гордости Чубайса во главе «Роснано»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше