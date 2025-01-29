Стало известно о наступлении российских военных в Харьковской области

ВС России наступают в Харьковской области и расширяют плацдармы на реке Оскол

Вооруженные силы (ВС) России успешно наступают в Харьковской области и расширяют плацдармы. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источник.

«Российские войска закрепились уже на двух плацдармах за рекой Оскол», — отметил собеседник канала.

Вместе с тем попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) выбить российских военных из поселка Двуречная в Харьковской области провалились.

28 января стало известно о переходе под контроль российских войск Двуречной. Населенный пункт был взят подразделениями группировки войск «Запад». Информацию об этом подтвердили в Министерстве обороны России.