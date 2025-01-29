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19:43, 29 января 2025Бывший СССР

Стало известно о продвижении ВС России в районе Курахово

ВС России продвинулись близ Курахово в ДНР
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации продвинулись близ Курахово в районе села Дачное на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Южный фронт».

«Поступают сведения в виде данных объективного контроля, что наши бойцы 102 мотострелкового полка прорвали оборону врага с востока в Дачном», — указано в сообщении.

Отмечается, что в данный момент происходят бои в центральной части населенного пункта.

Ранее на Украине возбудили уголовное дело против экс-командира 46-й бригады Вооруженных сил страны (ВСУ) Виталия Золотарева из-за потери Курахово.

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