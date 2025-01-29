Стало известно отношение британцев к выходу из ЕС спустя пять лет после референдума

YouGov: Число британцев, поддерживающих выход из ЕС, достигло антирекорда

Число британцев, поддерживающих выход Великобритании из Европейского Союза, достигло антирекорда спустя пять лет после референдума по этому вопросу. Об этом говорят результаты опроса, проведенного компанией YouGov и опубликованные в соцсети Х.

«Число британцев, заявляющих, что Великобритания поступила правильно, проголосовав за выход из ЕС, достигло рекордно низкого уровня с момента проведения референдума», — утверждается в публикации компании.

По результатам опроса, только 30 процентов респондентов сочли выход из Евросоюза правильным решением, в то время как 55 процентов опрошенных раскритиковали это событие. От ответа воздержались 14 процентов британцев, участвовавших в опросе. При этом 56 процентов респондентов заявили, что выступили бы за сохранение членства в ЕС, если бы опрос состоялся в наши дни, в то время как против высказались бы 30 процентов.

Что касается повторного вхождения в ЕС, в поддержку этого решения высказались больше половины опрошенных. В общей сложности 62 процента респондентов назвали выход из объединения скорее провалом, чем успехом.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил кандидата польские президенты обвинили в желании вывести страну из ЕС.