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17:02, 29 января 2025Мир

Стало известно отношение британцев к выходу из ЕС спустя пять лет после референдума

YouGov: Число британцев, поддерживающих выход из ЕС, достигло антирекорда
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Simon Dawson / Reuters

Число британцев, поддерживающих выход Великобритании из Европейского Союза, достигло антирекорда спустя пять лет после референдума по этому вопросу. Об этом говорят результаты опроса, проведенного компанией YouGov и опубликованные в соцсети Х.

«Число британцев, заявляющих, что Великобритания поступила правильно, проголосовав за выход из ЕС, достигло рекордно низкого уровня с момента проведения референдума», — утверждается в публикации компании.

По результатам опроса, только 30 процентов респондентов сочли выход из Евросоюза правильным решением, в то время как 55 процентов опрошенных раскритиковали это событие. От ответа воздержались 14 процентов британцев, участвовавших в опросе. При этом 56 процентов респондентов заявили, что выступили бы за сохранение членства в ЕС, если бы опрос состоялся в наши дни, в то время как против высказались бы 30 процентов.

Что касается повторного вхождения в ЕС, в поддержку этого решения высказались больше половины опрошенных. В общей сложности 62 процента респондентов назвали выход из объединения скорее провалом, чем успехом.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил кандидата польские президенты обвинили в желании вывести страну из ЕС.

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