Строительству частных домов в России предрекли подорожание

Траты на строительство частных домов в России могут вырасти на 15-25 %

В 2025 году траты россиян на строительство частных домов могут вырасти на 15-25 процентов. Такую судьбу стоимости возведения этого типа жилья предрекли опрошенные РИА Новости эксперты.

Годом ранее строительство частных домов подорожало на 15-20 процентов, отметил основатель экспертного клуба «Загородный девелопмент» Валерий Лукинов. Затраты на возведение жилья из клееного бруса увеличились на 15 процентов, до 70 тысяч рублей за квадратный метр. Дома из керамического блока и газоблока, по оценкам эксперта, обойдутся 65-90 тысяч рублей за «квадрат» — они подорожали на 20 процентов.

При использовании домокомплекта придется платить 63 тысячи рублей за квадратный метр (на 27 процентов дороже, чем в 2023 году), добавил руководитель направления «Домокомплекты» компании «Технониколь» Дмитрий Апанасенко.

Причинами роста цен специалисты называют повышение ключевой ставки и, как следствие, подорожание кредитов для производителей строительных материалов. Кроме того, повысилась ставка налога на прибыль компаний — вместо 20 процентов они теперь должны платить 25 процентов.

Строительство частных домов продолжит дорожать и в 2025 году, убеждены специалисты. Так, по прогнозам гендиректора строительно-инженерной компании Ecolife Руслана Хабусова, затраты могут вырасти на 15 процентов. Лукинов же ожидает рост не менее 25 процентов.

«На стоимость будут влиять издержки, которые несет бизнес. Логистика, замещение сырья и оборудования, решение вопросов финансового взаимодействия с дружественными странами, которые из-за опасения вторичных санкций по сути отказываются работать с российским бизнесом», — пояснил Апанасенко.

Ранее эксперты предположили, что апартаменты могут подорожать, если разрешить россиянам прописываться в них. Однако прежде, чем это осуществить, властям придется пересмотреть законодательные нормы — например, распространить на этот тип помещений закон о тишине.