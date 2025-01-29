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08:35, 29 января 2025Экономика

Строительству частных домов в России предрекли подорожание

Траты на строительство частных домов в России могут вырасти на 15-25 %
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В 2025 году траты россиян на строительство частных домов могут вырасти на 15-25 процентов. Такую судьбу стоимости возведения этого типа жилья предрекли опрошенные РИА Новости эксперты.

Годом ранее строительство частных домов подорожало на 15-20 процентов, отметил основатель экспертного клуба «Загородный девелопмент» Валерий Лукинов. Затраты на возведение жилья из клееного бруса увеличились на 15 процентов, до 70 тысяч рублей за квадратный метр. Дома из керамического блока и газоблока, по оценкам эксперта, обойдутся 65-90 тысяч рублей за «квадрат» — они подорожали на 20 процентов.

При использовании домокомплекта придется платить 63 тысячи рублей за квадратный метр (на 27 процентов дороже, чем в 2023 году), добавил руководитель направления «Домокомплекты» компании «Технониколь» Дмитрий Апанасенко.

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Причинами роста цен специалисты называют повышение ключевой ставки и, как следствие, подорожание кредитов для производителей строительных материалов. Кроме того, повысилась ставка налога на прибыль компаний — вместо 20 процентов они теперь должны платить 25 процентов.

Строительство частных домов продолжит дорожать и в 2025 году, убеждены специалисты. Так, по прогнозам гендиректора строительно-инженерной компании Ecolife Руслана Хабусова, затраты могут вырасти на 15 процентов. Лукинов же ожидает рост не менее 25 процентов.

«На стоимость будут влиять издержки, которые несет бизнес. Логистика, замещение сырья и оборудования, решение вопросов финансового взаимодействия с дружественными странами, которые из-за опасения вторичных санкций по сути отказываются работать с российским бизнесом», — пояснил Апанасенко.

Ранее эксперты предположили, что апартаменты могут подорожать, если разрешить россиянам прописываться в них. Однако прежде, чем это осуществить, властям придется пересмотреть законодательные нормы — например, распространить на этот тип помещений закон о тишине.

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