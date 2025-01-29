В Израиле испугались планов Трампа по Сирии

Anadolu: В Израиле обеспокоились планами Трампа по выводу войск США из Сирии

Власти Израиля обеспокоились из-за планов президента США Дональда Трампа вывести американские войска из Сирии. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на источники.

«Высокопоставленные чиновники Белого дома передали коллегам в Израиле информацию о том, что Трамп заинтересован в выводе тысяч американских солдат, которые находятся в Сирии. У израильских властей это вызывает серьезное беспокойство», — передает агентство.

Авторы материала указали на то, что возможный вывод американских войск из Сирии повлияет на положение курдского меньшинства в республике, которому «может быть нанесен вред со стороны Турции».

9 декабря прошлого года подполковник Вооруженных сил (ВС) США в отставке Дэниэл Дэвис заявил, что Трамп должен немедленно вывести войска из Сирии ради их собственной безопасности. Таким образом, он поддержал слова американского лидера о том, что США не должны иметь отношения к конфликту в Сирии, так как у Вашингтона нет там своих интересов.