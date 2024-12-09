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09:52, 9 декабря 2024Мир

Трампа призвали срочно принять одно решение по Сирии

Подполковник Дэвис: Трамп должен немедленно вывести войска из Сирии
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп должен немедленно вывести войска из Сирии ради их собственной безопасности. Об этом написал подполковник Вооруженных сил (ВС) США в отставке Дэниэл Дэвис в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Твиттер).

«Нам нужно вывести все наши 900 солдат из Сирии прямо сейчас. США не получат никакой выгоды от такого крошечного количества солдат, поэтому их следует вывести немедленно ради их безопасности», — отметил военный аналитик.

Таким образом, он поддержал слова американского лидера о том, что США не должны иметь отношения к конфликту в Сирии, так как у Вашингтона нет там своих интересов.

Ранее заместитель помощника главы Пентагона по Ближнему Востоку Дэниел Шапиро заявил, что США оставят свои войска и сохранят военное присутствие на востоке Сирии, где располагаются многочисленные группировки курдского ополчения. По его словам, целью данной меры является борьба с терроризмом, и события в остальной части страны никак не сказываются на приоритетах Вашингтона.

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