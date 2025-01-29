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13:48, 29 января 2025Бывший СССР

Украина освободила около семи тысяч заключенных для службы в ВСУ

Sky News: На Украине освободили почти семь тысяч заключенных для службы в ВСУ
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Около семи тысяч заключенных были освобождены на Украине для службы в рядах Вооруженных силах республики (ВСУ) менее чем за год. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

«Около 6800 преступников были освобождены из тюрем по всей Украине, чтобы вступить в ряды Вооруженных сил с тех пор, как правительство впервые объявило о начале кампании по набору заключенных в мае прошлого года», — указано в сообщении.

Заключенные, как отмечает телеканал, подписывают контракт, подразумевающий отсутствие отпуска в течение года и службу до окончания конфликта, взамен им предоставляется условно-досрочное освобождение.

Ранее бывший заключенный, боец ВСУ Дмитрий Вербицкий попал в плен в Курской области к подразделению группировки войск «Север» ВС РФ. Он признался, что специально подписал контракт с украинской армией, чтобы быстрее оказаться в России.

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