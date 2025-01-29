Украинский чиновник обогатился за счет производства некачественной одежды для военных

ГБР Украины: Чиновник обогатился за счет некачественной одежды для военных

Госбюро расследований (ГБР) Украины подозревает депутата горсовета на Кировоградщине в организации закупки некачественной одежды для военных. Об этом ведомство сообщает в своем Telegram-канале.

Депутат создал схему, благодаря тому, что был владельцем и директором предприятия. Узнав, что в Херсонской области планируются закупки одежды для военных, он решил на этом заработать. К сделке депутат привлек знакомого, которого назначил директором другого подконтрольного предприятия, и бухгалтера этой коммерческой структуры.

Дельцы закупали дешевую, некачественную одежду без надлежащих сертификатов о соответствии требованиям Минобороны Украины. Товар лишь визуально походил на военный. Таким образом государству был нанесен ущерб более чем на 21 миллион гривен (49 миллионов рублей).

Ранее ГБР разоблачило должностных лиц сил логистики Вооруженных сил Украины на закупке запчастей для бронетехники по завышенным ценам. Чиновники нанесли ущерб бюджету более чем на 83 миллиона гривен (201 миллион рублей).