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15:23, 20 января 2025Бывший СССР

На Украине задержали коррупционеров из ВСУ

ГБР Украины: чиновники ВСУ закупали бронетехнику по завышенной цене
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sergey Kozlov / Reuters

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины разоблачило должностных лиц сил логистики Вооруженных сил Украины (ВСУ) на закупке запчастей для бронетехники по завышенным ценам. Об этом сообщает ГБР в своем Telegram-канале.

При содействии Министерства обороны работники ГБР разоблачили сделку начальника одного из центральных управлений Командования Сил логистики ВСУ, начальника отдела этого управления и уже бывшего директора частного предприятия, которые нанесли государству ущерб более чем на 83 миллиона гривен (201 миллион рублей) при закупке запчастей для бронетехники.

В 2022 году директор частного предприятия подал одному из управлений Командования сил логистики ВСУ коммерческое предложение по поставке необходимых запчастей. При этом он намеренно завысил цену, не имея опыта изготовления такой продукции.

Чиновники из военного ведомства, отвечавшие за закупку, знали о наличии более компетентных поставщиков. Однако они лишь формально провели переговоры с предприятием и объявили его победителем тендера. Из-за этого были подписаны два контракта на поставку запчастей по завышенным ценам. Общая сумма контракта составила более 171 миллиона гривен (более 415 миллионов рублей).

Ранее экс-замминистра соцполитики Украины получил подозрение в нанесении 24 миллионов гривен (более 58 миллионов рублей) ущерба госбюджету на закупке компьютеров. Чиновнику грозит от двух до пяти лет тюремного заключения по статье о служебной халатности.

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