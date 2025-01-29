В администрации Трампа опровергли отмену заморозки помощи Украине

Белый дом: Аннулирование меморандума OMB не отменяет заморозку помощи Украине

Аннулирование меморандума Административно-бюджетного управления (OMB) Белого дома о заморозке финансирования некоторых федеральных программ, включая помощь Украине и другим странам, не отменяет приостановку ограничений. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь администрации президента США Дональда Трампа Каролин Левитт.

«Это не отмена заморозки федерального финансирования. Это лишь отмена меморандума OMB», — подчеркнула она.

Левитт также отметила, что указы Трампа о заморозке финансирования федеральных программ остаются в силе, заверив, что они будут строго исполняться.

Ранее Трамп подписал указ о приостановке военной и экономической поддержки Украины и других стран. Он поручил приостановить предоставление помощи на 90 дней, дабы провести переоценку соответствия этих программ поддержки внешней политике Вашингтона.