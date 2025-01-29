В аэропорту Петербурга ввели временные ограничения

Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Петербурга

Прием и выпуск воздушных судов временно ограничены в санкт-петербургском аэропорту Пулково для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.

Известно, что ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 02:56 19 января по московскому времени. Меры касаются работы санкт-петербургского аэропорта Пулково (код ИКАО: ULLI).

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — отметил представитель Росавиации.

Подчеркивается, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта вводят все меры для обеспечения безопасности полетов.