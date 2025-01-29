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03:22, 29 января 2025Путешествия

В аэропорту Петербурга ввели временные ограничения

Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Петербурга
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Прием и выпуск воздушных судов временно ограничены в санкт-петербургском аэропорту Пулково для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.

Известно, что ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 02:56 19 января по московскому времени. Меры касаются работы санкт-петербургского аэропорта Пулково (код ИКАО: ULLI).

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — отметил представитель Росавиации.

Подчеркивается, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта вводят все меры для обеспечения безопасности полетов.

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