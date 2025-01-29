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19:54, 29 января 2025Россия

В Госдуме высказались о сроках начала переговоров между Россией и Украиной

Депутат Картаполов: Переговоры с Украиной будут тогда, когда скажет Путин
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Reuters

Переговоры Москвы и Киева будут тогда, когда скажет президент России Владимир Путин. Об этом заявил глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов, чьи слова приводит Telegram-канал RTVI.

При этом он выразил уверенность в том, что Владимир Зеленский точно не будет подписывать документы по итогам переговоров.

«Наш президент сказал, что он не против, чтобы господин Зеленский в этих переговорах участвовал. Вопрос — в какой роли он там будет участвовать. Поживем — увидим», — пояснил депутат.

Ранее Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам по Украине. Так, он назвал условия переговоров и уточнил, что они должны основываться на реалиях, складывающихся на данный момент на фронте.

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