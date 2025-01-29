В Госдуме заявили о попытках Зеленского повторять за Трампом

Депутат Госдумы Чепа: Зеленский пытается вторить тезисам Трампа по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский пытается вторить тезисам главы Белого дома Дональда Трампа по украинскому конфликту. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, чьи слова приводят «Известия».

«Он подыгрывает Трампу, когда Трамп говорит, что все переговоры надо вести с позиции силы. Это тренд от Америки», — сказал парламентарий.

Депутат отметил, что подобные высказывания от Зеленского происходят из-за жалкого положения Украины.

Ранее Зеленский призвал Китай увеличить давление на Россию, в том числе на президента Владимира Путина. По его мнению, Киеву будет недостаточно гарантий безопасности только от Европы. Европейские страны понимают, что необходимы гарантии со стороны США и Трампа, добавил он.