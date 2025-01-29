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15:21, 29 января 2025Россия

В Госдуму внесли проект закона о праве увольнения многодетных военных

В Госдуму внесли проект закона о праве многодетных военных на увольнение
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Госдуму внесли проект закона о праве увольнения многодетных военных. Соответствующая информация появилась в думской базе данных.

Как следует из пояснительной записки, при рождении четвертого ребенка у россиянина, проходящего военную службу по контракту, появляется право уволиться со службы.

«Полагаем необходимым дополнительно защитить многодетные семьи, в которых в период прохождения отцом военной службы по контракту родился четвертый и последующий ребенок, рассматривая это как основание для увольнения», — говорится в документе.

Инициатор законопроекта Нина Останина пояснила, что работа ведется в соответствии с поручением президента России Владимира Путина установить единый статус многодетной семьи и предоставить этой категории населения различные меры социальной поддержки.

В 2024 году в Госдуму вносили проект закона о досрочном увольнении с военной службы многодетных граждан, призванных в рамках частичной мобилизации. Однако позднее инициативу призвали отклонить, так как ей требовалась существенная доработка.

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