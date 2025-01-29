В Харьковской области рассказали о вымогательстве денег у мобилизованных в ВСУ

Харьковская ВГА: Силовики вымогают деньги за отказ от отправки в ВСУ

В Харькове силовики и сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине — прим. «Ленты.ру») вымогают деньги у насильно мобилизованных за отказ от отправки в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Евгений Лисняк,, передает РИА Новости.

«Фигуранты предлагают задержанным гражданским лицам откупиться от прохождения воинской службы по мобилизации», — рассказал чиновник.

Лисняк заявил о действиях преступной схемы с участием сотрудников Национальной полиции Украины и Службы безопасности Украины по вымогательству у похищенных украинцев. По информации замглавы Харьковской ВГА, в случае отказа выплатить деньги мобилизованных незамедлительно переводят в ТЦК с последующей отправкой в части ВСУ.

Ранее боец ВСУ рассказал об отправке пьяных военных на передовую в качестве наказания. Издание отмечает, что таким образом командиры избавляются от балласта в своих подразделениях, перекладывая ответственность на пехотинцев.