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16:57, 29 января 2025Бывший СССР

В Литве назвали единственную версию крушения самолета под Вильнюсом

15min: Единственной версией крушения самолета DHL в Литве является ошибка пилота
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Единственной версией крушения транспортного самолета грузовой компании DHL в Литве в ноябре 2024 года является ошибка пилота. Об этом пишет портал 15min.lt со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

«Собранные данные практически не оставляют сомнений в том, что привело к этой трагической аварии», — подчеркивает портал.

15min сообщило о подготовке отчета по итогам расследования обстоятельств крушения при участии международной группы исследователей из научно-исследовательских институтов безопасности Испании, Германии и США. Как утверждается, эксперты назвали причиной авиакатастрофы под Вильнюсом человеческий фактор. Однако в прокуратуре Литвы уверяют, что окончательных выводов по итогам расследования сделать пока нельзя.

Ранее министерство юстиции Литвы раскрыло результаты обработки данных черного ящика разбившегося самолета DHL. Отмечается, что самописцы черных ящиков были направлены в Германию.

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