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15:35, 20 декабря 2024Бывший СССР

Минюст Литвы раскрыл результаты обработки данных черного ящика разбившегося самолета DHL

Минюст Литвы: данных о вмешательстве в крушение самолета DHL не имеется
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Lukas Balandis /BNS / Reuters

Данных о постороннем вмешательстве в действия экипажа разбившегося в Литве самолета DHL не имеется. Об этом сообщило Министерство юстиции республики, обработав данные черного ящика, передает ТАСС.

«Анализ показателей самописцев черного ящика (...) позволяет сделать вывод, что никакого незаконного вмешательства в действия экипажа не было», — указано в публикации Минюста.

Отмечается, что самописцы черных ящиков были направлены в Германию, поскольку в самой Литве нет лабораторий, способных расшифровать его данные.

Ранее главный прокурор Департамента по расследованию организованной преступности и коррупции Генеральной прокуратуры Литвы Артурас Урбялис заявлял, что следствие по делу о крушении грузового самолета компании DHL не располагает доказательствами в пользу версии о теракте на борту.

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