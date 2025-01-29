В Минобороны Эстонии призвали взимать сбор за прохождение судов через Балтийское море

Глава МО Эстонии Певкур предложил ввести сбор за прохождение Балтийского моря

Глава Министерства обороны Эстонии Ханно Певкур призвал ввести сбор для судов, проходящих через Балтийское море, чтобы покрывать расходы на защиту подводных кабелей. Его слова передает РИА Новости.

«Например, когда вы едете в аэропорт... вы платите аэропортовый сбор, который входит в стоимость билета (...) Поэтому однажды, возможно, мы станем свидетелями того, что при прохождении через Датские проливы компании будут платить этот сбор», — рассказал Певкур.

По его словам, этот сбор по сути является страховым взносом в случае повреждения подводных кабелей, а странами рассматриваются различные варианты этой идеи.

Ранее Певкур заявил, что Эстония разрешит своим военным применять силу в случае угроз на всей своей морской территории, в том числе в исключительной экономической зоне.