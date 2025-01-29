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16:41, 29 января 2025Экономика

В Москве курьер украл цифры этажа и квартир в элитном ЖК

На северо-западе Москвы курьер украл цифры этажа и квартир в элитном ЖК
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

На северо-западе Москвы доставщик еды украл цифры этажа и квартир в элитном жилом комплексе (ЖК). Внимание на ситуацию в столице обратила газета «Московский комсомолец».

Инцидент произошел днем в субботу, 25 января, в доме на улице Мневники. Мужчина 35-40 лет на вид поднялся на четвертый этаж, вручил доставку одному из жильцов, после чего вышел из квартирного крыла в лифтовой холл, где увидел черные акриловые цифры необычной формы с номерами квартир и этажа, которые были расположены на табличке. Курьер оторвал руками большую цифру 4 и еще несколько маленьких цифр 4, 8, 1, 6, после чего положил к себе в куртку и покинул здание.

Пропажу цифр обнаружил 36-летний житель ЖК. Мужчина попросил управляющую компанию показать ему записи с камер наблюдения, на которые попал момент кражи. С соответствующими видеозаписями москвич пошел в полицию. Позже выяснилось, что цифры необычной формы были изготовлены под заказ и купить их можно за 90 тысяч рублей.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось найти и допросить вора. Курьер рассказал, что не крал цифры, а лишь поднял с пола и забрал себе. Мужчина не объяснил, зачем ему были нужны знаки, однако пообещал в кратчайшие сроки вернуть похищенное.

Ранее в этот же день стало известно, что уфимец украл фигуру ребенка с памятника многодетной семье и унес с собой.

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