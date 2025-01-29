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03:21, 29 января 2025Интернет и СМИ

В Норвегии сочли план Трампа по урегулированию на Украине за 100 дней обреченным на провал

Steigan: план Трампа по урегулированию на Украине за 100 дней обречен на провал
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Норвежское издание Steigan считает, что план президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине за 100 дней обречен на провал.

Авторы статьи напомнили, что американский политик пригрозил Москве введением санкций, если в течение этого срока президент России Владимир Путин не пойдет на решение конфликта.

«Последнее вряд ли является угрозой. Россия научилась жить с западными санкциями, и экономика страны демонстрирует заметный рост», — говорится в материале.

Издание также отметило, что российские войска продолжают наступление, поэтому Путин не будет вести переговоры на условиях, которые не утроят Москву. Авторы публикации считают, что выгоды Украины в конфликте уменьшаются с каждым часом, и «буквально нет никаких возможных причин, по которым Россия могла бы захотеть вести переговоры сейчас».

22 января президент США Дональд Трамп поручил спецпосланнику по Украине Киту Келлогу урегулировать конфликт на Украине за 100 дней. Американский лидер как утверждают источники The Wall Street Journal, намерен лично контролировать переговоры.

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