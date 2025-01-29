В Пентагоне высказались о передаче Украине ракет-перехватчиков для Patriot

Пентагон отказался комментировать передачу Киеву ракет-перехватчиков для Patriot

Пентагон отказался комментировать данные о передаче Вооруженным силам Украины (ВСУ) находившихся в Израиле ракет-перехватчиков для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы видели эти сообщения, но нам нечего предоставить в качестве комментария», — заявили в Минобороны США.

Представитель Пентагона также не стал высказываться о возможном выводе американских войск из Сирии, предложив уточнить данную информацию в Белом доме.

Ранее стало известно, что США передали Украине около 90 ракет-перехватчиков для Patriot. Отмечалось, что Израиль вывел систему Patriot из эксплуатации в апреле 2024 года, а власти Украины предложили вернуть ракеты США для модернизации и передачи Киеву.