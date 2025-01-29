Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:08, 29 января 2025Бывший СССР

В Раде осудили критиков Лукашенко и припомнили Зеленскому отмену выборов

Нардеп Дубинский осудил критиков Лукашенко и припомнил Зеленскому отмену выборов
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Народный депутат Верховной Рады Александр Дубинский осудил критиков выборов президента в Белоруссии, где победил действующий лидер Александр Лукашенко, а также припомнил президенту Украины Владимиру Зеленскому отмену выборов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, приближенные к офису президента Украины и прозападные медиа говорят о том, что «диктатор Лукашенко переназначил себя на седьмой президентский срок на так называемых выборах».

Дубинский также припомнил им факт отмены выборов Зеленским на Украине. «Но автократ и узурпатор — Лукашенко», — написал парламентарий. Он также посоветовал помнить об этом, когда их будут задерживать военкомы.

Ранее Владимир Зеленский уличил Словакию в продаже суверенитета из-за углеводородов. По его словам, ради поставок российского газа премьер-министр страны Роберт Фицо выбрал Москву в пользу США и собственной независимости.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы вступим в интересный период». В Турции посчитали, что слова Путина запустят на Западе обсуждение легитимности Зеленского

      ВСУ заминировали главный вентиляционный ствол шахтоуправления «Покровское»

      Захарова прокомментировала закрытие российской экспозиции в Освенциме

      Пленный боец ВСУ рассказал об угрозе командира за отказ выполнять приказ

      В Белоруссии заявили о пике отношений между Минском и Москвой

      Стал известен самый проверяемый на допинг клуб РПЛ

      «Ангел» Victoria's Secret с голой грудью попала на обложку журнала

      Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора

      Мужчина поймал крупного окуня и побил 17-летний рекорд

      Лолита заявила об отмене концертов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше