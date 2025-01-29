Нардеп Дубинский осудил критиков Лукашенко и припомнил Зеленскому отмену выборов

Народный депутат Верховной Рады Александр Дубинский осудил критиков выборов президента в Белоруссии, где победил действующий лидер Александр Лукашенко, а также припомнил президенту Украины Владимиру Зеленскому отмену выборов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, приближенные к офису президента Украины и прозападные медиа говорят о том, что «диктатор Лукашенко переназначил себя на седьмой президентский срок на так называемых выборах».

Дубинский также припомнил им факт отмены выборов Зеленским на Украине. «Но автократ и узурпатор — Лукашенко», — написал парламентарий. Он также посоветовал помнить об этом, когда их будут задерживать военкомы.

Ранее Владимир Зеленский уличил Словакию в продаже суверенитета из-за углеводородов. По его словам, ради поставок российского газа премьер-министр страны Роберт Фицо выбрал Москву в пользу США и собственной независимости.