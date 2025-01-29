Нардеп Горбенко: Киевские власти не могут мотивировать молодежь вступать в ВСУ

Киевским властям не удается мотивировать молодежь вступать в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом рассказал депутат Верховной Рады от правящей партии «Слуга народа» Руслан Горбенко в эфире телеканала «Новости. Live».

Он сообщил, что очень важно работать над качеством призыва, чтобы не повторялись истории с отправлением на фронт людей без боевого опыта. Депутат добавил, что потенциал мобилизации людей до 25 лет не исчерпан, но их сложно мотивировать, учитывая, что украинские власти не научились мотивировать даже старшие поколения.

Ранее командир 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) Станислав Бунятов рассказал о 17-летних добровольцах. По его словам, в армию уже приходят добровольцы 2007 года рождения.