В России пригородный поезд застрял из-за снежного заноса и попал на видео

В России поезд пассажирами застрял из-за снежного заноса и попал на видео. Об этом сообщается на сайте РЖД.
Уточняется, что инцидент произошел на станции Сокол рядом с Южно-Сахалинском. Поезд следовал по маршруту Долинск — Южно-Сахалинск. Пассажиров отправили в точки назначения на автобусе. Сбоев в расписании нет. «Железнодорожники принимают все меры для возобновления движения», — указано в сообщении.
Как пишет РЕН ТВ, всего в салоне поезда было три пассажира.
Ранее был составлен список самых необычных вещей, которые россияне забывали в поездах в 2024 году. В их числе карбюратор, торт, бритвенная машинка.