Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:20, 29 января 2025Путешествия

В России пригородный поезд застрял из-за снежного заноса и попал на видео

РЖД: Рядом с Южно-Сахалинском застрял в снегу пригородный поезд
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

В России поезд пассажирами застрял из-за снежного заноса и попал на видео. Об этом сообщается на сайте РЖД.

Уточняется, что инцидент произошел на станции Сокол рядом с Южно-Сахалинском. Поезд следовал по маршруту Долинск — Южно-Сахалинск. Пассажиров отправили в точки назначения на автобусе. Сбоев в расписании нет. «Железнодорожники принимают все меры для возобновления движения», — указано в сообщении.

Как пишет РЕН ТВ, всего в салоне поезда было три пассажира.

Ранее был составлен список самых необычных вещей, которые россияне забывали в поездах в 2024 году. В их числе карбюратор, торт, бритвенная машинка.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы вступим в интересный период». В Турции посчитали, что слова Путина запустят на Западе обсуждение легитимности Зеленского

      ВСУ заминировали главный вентиляционный ствол шахтоуправления «Покровское»

      Захарова прокомментировала закрытие российской экспозиции в Освенциме

      Пленный боец ВСУ рассказал об угрозе командира за отказ выполнять приказ

      В Белоруссии заявили о пике отношений между Минском и Москвой

      Стал известен самый проверяемый на допинг клуб РПЛ

      «Ангел» Victoria's Secret с голой грудью попала на обложку журнала

      Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора

      Мужчина поймал крупного окуня и побил 17-летний рекорд

      Лолита заявила об отмене концертов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше