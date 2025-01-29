В России пригородный поезд застрял из-за снежного заноса и попал на видео

РЖД: Рядом с Южно-Сахалинском застрял в снегу пригородный поезд

В России поезд пассажирами застрял из-за снежного заноса и попал на видео. Об этом сообщается на сайте РЖД.

Уточняется, что инцидент произошел на станции Сокол рядом с Южно-Сахалинском. Поезд следовал по маршруту Долинск — Южно-Сахалинск. Пассажиров отправили в точки назначения на автобусе. Сбоев в расписании нет. «Железнодорожники принимают все меры для возобновления движения», — указано в сообщении.

Как пишет РЕН ТВ, всего в салоне поезда было три пассажира.

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