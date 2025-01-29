В России рассказали о новых видах вооружения ВСУ

Герой России Сайфуллин: Инженеры постоянно изучают новые виды мин ВСУ

Инженеры постоянно изучают новые виды мин, которые поставляются Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом рассказал заместитель начальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища Герой России Рустам Сайфуллин, передает ТАСС.

«Конечно, противник также принимает новые средства вооружения. В частности, помимо танков Abrams и Leopard, РСЗО HIMARS, [ВСУ использует] очень большое количество мин иностранного производства, которые мы изучаем. Мы не должны отставать, а должны опережать, чтобы выполнялись задачи», — обозначил Сайфуллин.

Герой России также обратил внимание на постоянно развивающиеся военные технологии, например беспилотники, которые усовершенствовались за все время ведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

«У нас появилось понятие инженерный барражирующий боеприпас. Это инженерный боеприпас, который на подвеску дрону подвешивается, и у нас есть кумулятивные заряды, которые умело пробивают броню башни танка», — добавил Сайфуллин.

Ранее сообщалось, что на вооружении ВСУ заметили самодельную реактивную систему залпового огня на шасси армейского внедорожника Humvee.