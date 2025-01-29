Спикер СФ Матвиенко призвала сократить прием на невостребованные специальности

В России захотели сократить прием в вузы на некоторые профессии. Речь идет о невостребованных специальностях, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.

По мнению председателя Совфеда, одновременно в России нужно расширить количество студентов в техникумах, где обучают рабочим профессиям, которые востребованы. По ее подсчетам, эффект на рынке труда после таких изменений будет достигнут уже через пять лет.

«Много лет говорится, что мы готовим много тех специалистов, которые не востребованы экономикой. Не нужны столько специалистов, не буду их называть, чтобы не оскорблять ту или иную профессию. Все известно. Они не будут востребованы. Это выйдут специалисты, разочарованные в жизни», — заявила Матвиенко.

Она обратила внимание на то, что по ряду специальностей работа уже была проведена — так, в России уменьшили прием в вузы на юристов и экономистов. При этом Матвиенко констатировала, что «остается еще много профессий, которые не нужны с учетом прогноза экономического развития России до 2036 года».

Ранее в Минобрнауки предложили отменить льготное кредитование для обучения на популярных специальностях. Речь шла о программах по обучению юристов, экономистов и менеджеров.