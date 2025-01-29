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06:20, 29 января 2025Россия

В российском регионе незаконную майнинг-ферму нашли при помощи дрона с тепловизором

Гаджиев: в Дагестане пресекли работу майнинг-фермы, подключившейся к ЛЭП
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

В Дагестане пресекли работу незаконной майнинг-фермы, подключившейся к линии электропередач (ЛЭП). Об этом в Telegram-канале сообщил исполняющий обязанности директора «Дагэнерго» Арсен Гаджиев.

«Владелец майнинг-фермы незаконно подключился к линии электропередач. Чтобы его вычислить, пришлось использовать даже квадрокоптер с тепловизором», — отметил он.

Ранее в Махачкале обнаружили незаконную майнинг-ферму, причиненный ее деятельностью ущерб превысил 180 миллионов рублей.

В Дагестане с 1 января полностью запретили майнинг криптовалют. Аналогичный запрет действует еще в девяти регионах России. Он касается республик Северного Кавказа (Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия и Чечня), а также новых регионов России (Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области).

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