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09:47, 29 января 2025Силовые структуры

В российском регионе осудили мужчину за попытку мошенничества в особо крупном размере

В Кемеровской области осудили мужчину за попытку мошенничества в крупном размере
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Кемеровской области осудили мужчину за мошенничество в особо крупном размере. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Он признан виновным по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 («Покушение на мошенничество в особо крупном размере») УК РФ.

Как установил суд, в июне 2024 года обвиняемый предложил знакомому, в отношении которого осуществлялось уголовное преследование, избежать наказания в виде реального лишения свободы. Для этого он должен был дать взятку лицам, которые могут повлиять на решение этого вопроса. Злоумышленник запросил 41 миллион рублей на решение этого вопроса, знакомый согласился и передал требуемую сумму. При этом реальной возможности и намерения сделать обещанное у него не было.

Распорядиться деньгами подсудимый не успел, его задержали сотрудники ФСБ. В суде он полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Суд приговорил его к четырем годам колонии строгого режима. Знакомому, которому он предлагал помощь, суд назначил штраф в размере двух миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что предварительное расследование в отношении блогера Шабутдинова завершено.

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