Предварительное расследование в отношении блогера Шабутдинова завершено

Против блогера Аяза Шабутдинова завершили предварительное расследование

Уголовное дело в отношении блогера Аяза Шабутдинова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, поступило для утверждения обвинительного заключения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

По данным ведомства, предварительное расследование дела уже завершено. Блогеру предъявлено обвинение по 113 эпизодам части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ. Ущерб превысил 57 миллионов рублей.

Ранее Московский городской суд продлил Шабутдинову срок содержания под стражей. Он пробудет в СИЗО еще в течение 24 суток.

