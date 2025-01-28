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14:56, 28 января 2025Силовые структуры

Блогеру Шабутдинову снова продлили срок содержания под стражей

Мосгорсуд продлил арест блогеру Шабутдинову по делу о мошенничестве
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Московский городской суд продлил срок содержания под стражей обвиняемому в особо крупном мошенничестве блогеру Аязу Шабутдинову. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Блогер пробудет в СИЗО еще в течение 24 суток. В его деле насчитывается 113 эпизодов мошенничества.

Шабутдинова задержали в Москве 3 ноября 2023 года после жалоб покупателей его курсов. По данным следствия, блогер использовал для продажи своих образовательных программ и тренингов агрессивный маркетинг.

20 января сообщалось, что блогер и его защита закончили ознакомление с материалами уголовного дела.

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