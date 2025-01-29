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11:41, 29 января 2025Силовые структуры

В российском регионе задержаны чиновники из администрации за злоупотребление полномочиями

В Кемерово задержали чиновников из администрации за злоупотребление полномочиями
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Кемерово задержали чиновников из администрации за злоупотреблении полномочиями при приобретении жилья. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Им предъявлено обвинение по статье 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ.

По данным следствия, с ноября 2020 года по декабрь 2021 года фигуранты занимали должности в Управлении городского развития администрации города Кемерово заключили 18 муниципальных контрактов на сумму более 122 миллионов рублей со строительной компанией на покупку квартир для льготной категории граждан. Они инвестировали в строительство дома при отсутствии банковской гарантии на размер аванса и подписали документы на авансирование в размере 95-99 процентов от стоимости. В результате застройщик получил 109 миллионов рублей. Дом до настоящего времени не закончен, условия контрактов не выполнены.

Их противоправная деятельность выявлена сотрудниками СК, ФСБ и МВД по региону. Бывшие должностные лица задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения. У них проведены обыски и изъята интересующая следствие документация.

Ранее сообщалось, что в российском городе за взятку от подрядчика арестован чиновник.

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