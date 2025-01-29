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00:10, 29 января 2025Мир

В ЦАХАЛ объяснили огонь в Газе

В ЦАХАЛ заявили, что открывали огонь в Газе для устранения угроз
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объяснила, что в течение дня несколько раз открывала огонь в секторе Газа для устранения угроз, пишет ТАСС.

По его данным, ЦАХАЛ действовала в отношении подозреваемых, которые представляли угрозу для войск, в нескольких районах сектора Газа. В том числе израильский беспилотник открыл огонь, чтобы остановить несколько подозрительных транспортных средств, которые двигались на север в районе, который закрыт для проезда в соответствии с соглашением о прекращении огня.

Кроме того, в различных районах палестинского анклава были обнаружены несколько подозрительных лиц, представляющих опасность для военнослужащих. Как сообщили в пресс-службе, "войска произвели предупредительные выстрелы" в их сторону. В частности, на юге Газы военнослужащие открыли предупредительный огонь по подозреваемым, которые приближались к ним и создавали угрозу.

19 января прекращение огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу. После этого палестинское движение передало МККК трех заложниц — 23-летнюю танцовщицу Роми Гонен, 30-летнего ветеринара Дорон Штайнбрехер и 28-летнюю Эмили Дамари.

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